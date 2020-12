Down sendromlu milli atlet Münevvere'nin motivasyon kaynağı annesi

Avrupa ve dünya şampiyonaları ile spor oyunlarında dereceler elde eden down sendromlu milli atlet Münevvere Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yeni başarılara imza atmak için annesinin motivasyon desteğiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Down sendromlu milli sporcu Münevvere Yılmaz, 2012'de Portekiz'de gülle atmada dünya 3'üncülüğü, 2013'te İtalya'da gülle atmada Avrupa şampiyonluğu ile 800 metre koşu ve bayrak yarışında Avrupa 3'üncülüğü, 2014'te Portekiz'de gülle atmada dünya şampiyonluğu, 800 metre koşu ve bayrak yarışında dünya 3'üncülüğü, 2016'da İtalya'da 1500 metre koşuda dünya 3'üncülüğü, 2019'da İstanbul'da Avrupa Açık Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada 1'incilik, 60 ve 200 metre koşuda 2'ncilik, uzun atlamada 3'üncülük, aynı yıl Finlandiya'da gülle atmada Avrupa 1'inciliği, cirit atma ve 1500 metre koşuda Avrupa 2'nciliği, 800 metre koşuda da Avrupa 3'üncülüğü elde etti.



Çok sayıda atletizm branşında Türkiye'ye başarılar kazandıran Münevvere, Kovid-19 salgınına rağmen yarın yarışma olacak gibi annesi Hanife Yılmaz ve antrenörü Oğuz Özavar'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor.



- Anne Yılmaz: "Moral ve motivasyon kaynağı oluyorum"



Münevvere'nin annesi Hanife Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının çoklu branşlarda altyapısının çok sağlam olduğunu ve katıldığı bütün yarışmalarda madalya kazanacak, Türk bayrağını dalgalandıracak durumda bulunduğunu belirtti.



Kızıyla evde ve antrenmanlarda sürekli birbirlerine yardımcı olduklarını anlatan Yılmaz, "Her gün evdeki işlerimiz bittikten sonra, antrenman çantamızı hazırlayarak atletizm sahasına geliriz. Burada hocamızla periyodik çalışmamızı yaparız. Ben de onun ayakkabılarını bağlıyor, terlediği zaman sırtına havlu koyuyorum. Bir bakıma ona moral ve motivasyon kaynağı oluyorum." diye konuştu.



Münevvere'nin önceki yıllarda en büyük ödülünün çubuk kraker olduğunu dile getiren Hanife Yılmaz, "Şimdi ise ödülümüz et ve döner oldu. Antrenman sırasında Münevvere'nin yapamadığı bir şey olduğunda, 'Hadi Münevvere eti düşün.' diyorum. 'Baban sana döner ısmarlayacak.' diyorum. Bu şekilde onu motive ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu Münevvere Yılmaz ise yeni yarışmalarda rekorlar kırarak şampiyon olmayı hedeflediğini ve elde ettiği ödülleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini dile getirdi.



- Antrenör Özavar: "Hedefimiz dünya rekorları kırabilmek"



Milli sporcunun 10 yıldır antrenörlüğünü yapan Oğuz Özavar, Kovid-19 salgınına rağmen antrenmanları aksatmadan devam ettirdiklerini aktardı.



Herhangi bir şampiyona olması durumunda Münevvere'nin hazırlıklı ve derece yapacak kapasitede olduğunu dile getiren Özavar, şunları kaydetti:



"Münevvere, spora gülle atmayla başladı. İlerleyen yıllarda cirit attı, 800 ve 1500 metre koşuları da yapmaya başladı. Bu branşlarda çeşitli şampiyonalarda dereceler elde etti. Şu anda da bu çoklu branşlarda hedefimiz dünya rekorları kırabilmek. Münevvere, bu hedefleri yapabilecek altyapıya sahip. Önümüzdeki yıl iptal edilmezse, down sendromlularla ilgili dünya oyunlarının yapılması bekleniyor. Biz de şimdi o yarışmaya hazırlanıyoruz. Temmuz ayında da Portekiz'de bir Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Münevvere, bu yarışmalara yarın olacakmış gibi hazır."