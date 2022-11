Down sendromlu gençler tekvando şampiyonluğu için çalışıyor

Pendik Belediyesinin down sendromlular için açtığı tekvando kursuna katılan gençler şampiyonluğa hazırlanıyor. Hayallerine bir adım daha yaklaşmak için hazırlanan gençler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Pendik Belediyesi Tekvando Antrenörü Azmi Niğdelioğlu, AA muhabirine, projenin başlangıcında bazı tereddütleri olduğunu söyledi.



Buna rağmen eğitimlere başladıktan sonra 30 yıllık antrenörlük hayatının en mutlu dönemini yaşadığını, özellikle pandemi döneminde çok fazla eve kapanan down sendromlu gençlerin sosyal yaşamlarının artması için bu projenin düşünüldüğünü anlatan Niğdelioğlu, "Şu anda 7 özel öğrencimiz var. Bu ay içinde sınav yaptık ve sarı yeşil kuşak oldular. Proje duyuldukça daha çok öğrencinin gelmesini bekliyoruz." dedi.



Tekvandoda down sendromlu bireylere özel şampiyonalarının olduğunu, buna katılmayı planladıklarını dile getiren Niğdelioğlu, "İlk başta nasıl yaparım, nasıl davranmalıyım gibi tereddütlerim vardı ama işe başladıktan sonra antrenörlük hayatımın en mutlu dönemi diyebilirim. Türkiye'deki diğer antrenörlere de az da olsa özel sporcularla tekvando eğitimi vermelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.



Tekvando tekniklerini anlattıkları sırada zaman zaman zorlandıklarına dikkati çeken Niğdelioğlu, özel bireylerin her şeyleriyle içten olması nedeniyle çektikleri sıkıntıların hepsini unuttuklarını söyledi.



- "Bir bakıyoruz, tekvandoyu bırakmış erik dalına geçmişiz"



Niğdelioğlu, öğrencilerinin ders anında kendisine şakalar yaptığına da değinerek, şöyle devam etti:



"Bazıları şaka hareketleri yapıyor. Benden yana sıkıntı yok ama aileleri 'hocaya karşı şaka yapmayın' diye onları uyarıyor. Çok samimi şekilde onlara karşılık veriyorum. Antrenman vaktinde çok mutlular. Dersin arasında bir bakıyoruz, tekvandoyu bırakmış erik dalına geçmişiz. Çok zevkli geçiyor. O kadar mutlular ki biz de çok mutluyuz. Bu imkanları verdiği için belediyemize teşekkür ediyoruz. Çok güzel ortamlarda spor yapıyorlar. Haftada 2 gün gelecekler ama başlangıç seviyesinde haftada bir gün 1 saat şeklinde antrenman yapıyoruz. Daha sonra 2 güne çıkaracağız."



- Özel sporcu Özlem: "Her zaman kazanacağım"



Kursta tekvando eğitimi gören Özlem Akdeniz, şampiyon olacağına inandığını dile getirerek, "Kuşağımı da aldığım için mutluyum. Yarışmalara katılacağız. Her zaman kazanacağım. En güçlü olacağıma inanıyorum." dedi.



Kursiyerlerden Mustafa Gürbüz de eğitimler sonucunda sarı yeşil kuşak almaya hak kazandığını söyledi.



Haftada bir gün antrenmanlara geldiğini aktaran Gürbüz, "Antrenmanları seviyorum. Bazen antrenmanlar sırasında hocama şakalar yapıyorum. Annem, hocama şakalar yapmamam için uyarıyor ama yine de yapıyorum. Antrenmanlar güzel geçiyor." diye konuştu.



Eğitim gören özel gençlerden Mert Çınar ise 4 aydır kursa başladığını, tekvandoda şampiyon olmak istediğini belirtti.



- Antrenman günlerini iple çekiyorlar



Eğitim gören özel bireylerden Doğukan'ın annesi Sevda Yeniay da çocuğunun tekvando kursunu çok sevdiğini ifade etti.



Pandemi döneminde çocuğunun evde çok sıkıldığını, hareketsizlikten kilo aldığını aktaran Yeniay, sporcuların burada çok güzel eğlendiğini söyledi.



Çocukların ilk önce ısınma hareketleri yaptığını anlatan Yeniay, "Aktiviteler yaparak sosyal hayata karışıyorlar. Bizim için çok iyi. Buraya zevkle geliyorlar. Antrenman günlerini iple çekiyoruz. Spora gideceğiz diye her şeyi kenara bırakıyoruz. Kendi grubu ve arkadaşlarıyla çok mutlu." şeklinde konuştu.





