Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, altın madalya için güç depoluyor

İki kez Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek "down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak kabul edilen Trisome Otunları'na altın madalya kazanma hedefiyle hazırlanıyor.Milliler, Antalya'da 19-26 Mart'ta gerçekleştirilecek Trisome Oyunları'na hazırlık kapsamında Kocaeli'de kamp yaptı.Antrenörler İbrahim Acar, Uğur Arı, Hüseyin Dağdelen ve İlyas Sarı nezaretinde yaptıkları antrenmanlarla güç depolayan milli sporcular, madalya koleksiyonlarına Trisome Oyunları şampiyonluk madalyasını da eklemek istiyor.Teknik direktör İbrahim Acar, AA muhabirine, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyonu olduklarını, bundan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şampiyon sporcuları kabulünün kendilerine moral olduğunu belirten Acar, yeni başarılar elde etmek için kamp sürecine girdiklerini kaydetti.Acar, ilk kampı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın misafiri olarak Kocaeli'de yaptıklarını ifade ederek, Trisome Oyunları için hazırlıklarının aşama aşama devam edeceğini dile getirdi.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak önemli başarılar kazandıklarını aktaran Acar, "Biz de dünyanın parlayan yıldızı Down Sendromlu Futsal Milli Takımıyız. İnşallah hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu, bunun için son sürat çalışıyoruz. Çocuklarımızın durumları çok çok iyi. Her geçen gün yeni planlamalarla yeni çalışmalar üzerinde durarak devam ediyoruz. Çocuklarla çalışmak bir taraftan zor bir taraftan keyifli ama merdivenler yukarıya doğru çıkıyoruz, başarıyı yukarıda tutmak hedefimiz. Onun için de çalışmalar zorlu ve güzel sürüyor." diye konuştu.Acar, koleksiyonlarında dünya ve olimpiyat şampiyonluklarının eksik olduğunu söyledi. Sıkı çalışarak bu eksiklikleri de tamamlayacaklarını vurgulayan Acar, buna teknik ekip ve sporcuların yürekten inandığını anlattı.Başarıların sürdürülebilir olması için yoğun mesai harcadıklarını anlatan Acar, şunları söyledi:"Türkiye Futbol Federasyonunun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi üzerinden devam ediyoruz. Ligi var, Türkiye Kupası oynadık daha önce. Ana hedefimiz; başarıların sürdürülebilir olması. Farklı kentlerde kamp yapıyoruz. Bu şekilde o kentteki down sendromluların çocukların gelişimini ve futsalın tanınmasını hedefliyoruz. Gelecek günlerde bunun ülke geneline yayılacağını düşünüyoruz. Zaten başarı geldikçe duyulmamız ve kabul edilmemiz kolay oluyor. Bu çocuklarla biz örnek pozisyondayız. Ülkeye örnek olmak, down sendromlu çocukların sesi olmak adına, federasyonumuzun sesi olmak adına çalışıyoruz."Takım kaptanı Birkan Dikici de ikinci kez Avrupa şampiyonu olmanın gurur verici olduğunu söyledi.Çalışmaların yoğun tempoda devam ettiğini dile getiren Dikici, "Trisome Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Başarılarımıza yenilikler katmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.