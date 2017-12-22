  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Down sendromlu Filistinli Muhammed, Konyaspor'un maçını izleyecek

Konyaspor Kulübü, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakılan Muhammed et-Tavil ve ailesini, Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçına davet etti

Kaynak: AA
Down sendromlu Filistinli Muhammed, Konyaspor'un maçını izleyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2017 15:34
Konyaspor Kulübü, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçta ağırlayacak. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Muhammed et-Tavil'in Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçına davet edildiği belirtildi. 

Açıklamada şöyle denildi:

"İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve karakolda darp edilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve Genel Sekreter Aydan Gömügen Tuncay'ın girişimleri sonucu psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye'ye getirildi. Muhammed et-Tavil yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağımız Süper Lig mücadelesinde kulübümüzün 'özel misafiri' olacak. Başkanımız Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimizin davetlisi olarak Konya'ya gelecek heyette Muhammed et-Tavil'in, annesi, babası ve ağabeyi de yer alacak."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için