Down sendromlu cimnastikçi Alper Öztürk dünya şampiyonu!

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçi Alper Öztürk, Antalya'da devam eden Trisome Oyunları'nda 4 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.



Muratpaşa Cimnastik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda özel sporcu Alper Öztürk, artistik kategorisinde kulplu beygir, atlama masası, halka ve barfikste 4 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ayrıca Alper Öztürk, genel tasnifte ise dünya şampiyonluk kupasını elde etti.



Öte yandan Alper Öztürk, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, kazandığı dünya şampiyonluklarını İzmir depreminde vefat eden annesi Fatma Öztürk'e armağan ettiğini söyledi.





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