Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan down sendromlu milli atlet Münevvere Yılmaz, memur olarak atanmanın mutluluğunu yaşarken, alanında rekor kırmaya devam etmek için çalışmalarına da devam ediyor.



Yenice Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ile Hanife Yılmaz çifti, kızları Münevvere'nin doğumundan yaklaşık 2 ay sonra down sendromlu olduğunu öğrendi.



Kızlarının hayata tutunması için üzerine titreyen Yılmaz ailesi, Münevvere'nin eğitimine önem verdi, spora yönlendirdi.



Annesinin yönlendirmesi sonrası karate kursuyla spora adım atan Münevvere, daha sonra tanıştığı antrenörü Oğuz Özavar ile 2010'da atletizme geçiş yapıp, gülle atma ve ciritle ilgilendi.



Atletizm branşında 16 yaşından sonra özel sporcuların katıldığı Türkiye şampiyonalarında birincilikler elde eden Münevvere, 2012'de milli takıma seçildi.



Milli takım kariyerinde Portekiz, Güney Afrika ve Finlandiya'daki Avrupa ile dünya şampiyonlarında dereceler elde eden Münevvere, geçen yıl İtalya'daki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 800 ile 1500 metre koşuda birinci oldu.



Katıldığı şampiyonalarda atletizm, gülle atma ve cirit branşlarında elde ettiği derecelerle milli sporcu olarak 15 bin puan biriktiren Münevvere'nin geçtiğimiz günlerde Aksaray Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne "spor uzmanı" olarak ataması yapıldı.



Gözü yeni rekorlarda



Münevvere Yılmaz, Aksaray'a memur olarak atandığı haberini aldıklarında çok heyecanlandıklarını belirterek, "Daha sonra ailece sevinç yaşadık. Memur olduğumu öğrenen herkes beni telefonla arayarak tebrik etti. Sporu bırakmayacağım, rekor kırmaya devam edeceğim inşallah." diye konuştu.



Anne Hanife Yılmaz ise kızının atamasının yapılmasının tarif edilemez bir mutluluk yaşattığını söyledi.



Kızı için "Engellinin yapacağı spordan ne olur?" denilen zor yıllardan sonra memurluğa uzanan başarının herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Münevvere'ye her zaman güvendiğini kaydetti.



Yılmaz, Aksaray'daki atandığı kurumda göreve başlayacak olan kızı Münevvere'nin yanında olmaya ailece devam edeceklerini aktararak, "Hedefimiz Çekya'da yapılacak Dünya Şampiyonası ile 2024 Paralimpik Oyunları. Daha koşacak çok yolumuz, alacak çok madalya var." ifadelerini kullandı.



Antrenör Oğuz Özavar da sporcusuyla gurur duyduğunu dile getirdi.





