Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda toplam 30 madalya alarak takım halinde dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı, yurda döndü.



Şampiyonada 10'ar altın, gümüş ve bronz madalya kazanan başarılı sporcuları taşıyan, Türk Hava Yollarının "Prag-İstanbul" tarifeli seferini yapan uçağı öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.



Havalimanı işletmecisi İGA çalışanları şampiyon sporcuları, antrenörlerini ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticilerini çiçeklerle karşıladı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.



Sporla engelleri aştıklarını belirten Aydın, "Yıllarca evlere kapatılan, 'Bunlar spor yapamaz, eğitim göremez' denilenlerin, evlerden sokağa ve spor salonlarına çıkışı ve ülkemizin son yıllarda bu özel çocuklara verdiği kıymetle ve özel sporcuların gönüllü bir kadro ile çalışmasıyla tarihi bir başarı aldık. Bu özel çocuklar, Prag'dan dünya şampiyonu olarak buraya dönüyorlar ve rekor kırarak dönüyorlar. Artık biz engelleri aşmış bir federasyonuz. Geçen yıl 36 olan madalya sayımızı bugün 16'sı altın 43 madalya ile tamamlamış buluyoruz." diye konuştu.



Kendilerine büyük destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, bundan sonra daha fazla engelli çocuğa ulaşıp, onları evden çıkararak spora başlatacaklarını sözlerine ekledi.



"Madalyalarımı Recep Tayyip Erdoğan Başkanımıza armağan ediyorum"



Milli atlet Emirhan Akçakoca ise 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldığını ve bir dünya rekoru kırdığını söyledi.



Elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren Akçakoca, "Sapasağlam döndüğüm için çok mutluyum. Dünya rekoru kırdım. Madalyalarımı Recep Tayyip Erdoğan Başkanımıza armağan ediyorum." dedi.



Akçakoca, ailesine, federasyon yetkililerine ve antrenörlerini teşekkür etti.



Dünya rekoru sahibi Dilara Çevik de 4 altın ve 4 gümüş madalyaya ulaştığını kaydederek, "Çok mutluyum. Bu kadar çok madalya ile ülkemize dönmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.









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