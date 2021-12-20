Dövize Çevrilebilir Mevduat nedir nasıl yapılır? Döviz ve Türk parası

Yapılan açıklamanın ardından Kur farkı modeli ile birlikte Dövize Çevrilebilir Mevduat dönemine girildi. DÇM ile birlikte bundan böyle hesap sahiplerine dövizli işlem hakkı tanındığı belirtildi.Dövize çevrilebilir mevduat konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalaru şu şekilde:Dışarıdan döviz girişini teşvik etmek amacıyla Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) hesapları ilk kez 1967 yılında açılmıştı.O tarihlerde yurtdışındaki işçiler ve ihracatçılar ilk hesapları açar ve toplamı 3,5 milyar doları bulan döviz Türkiye'ye gelir. DÇM'lerin para arzı artışına ve enflasyonun hızlanmasına neden olmaya başladıkları değerlendirilir ve kullanımına sınırlandırmalar getirilir.Ancak 1977 yılının ilk aylarından sonra yeni hesap açılması çok yavaşlamaya başlayınca TCMB ve bankalar, eski DÇM'lerin vadesi gelenlerinin paralarını geri ödemede zorlanmaya başlarlar.Sonunda sistem 1978 yılında bitirilir. Bu borçlar, 1981 yılından sonra devlet tarafından üstlenilir.