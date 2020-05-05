Douglas'tan Beşiktaş ve transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerden olan Douglas, siyah-beyazlı takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Douglas'tan Beşiktaş ve transfer açıklaması!
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05 Mayıs 2020 08:03
Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Douglas, geleceği hakkında yakın çevresine konuştu.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon gözden düşen Brezilyalı oyuncunun, "Teklifler almaya başladım. Ancak Beşiktaş'taki sözleşmem devam ediyor." dedi.

Douglas ayrıca "İlk hedefim burada kalmak. Neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki oyuncunun Siyah-Beyazlılar ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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