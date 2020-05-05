Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Douglas, geleceği hakkında yakın çevresine konuştu.Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon gözden düşen Brezilyalı oyuncunun, "Teklifler almaya başladım. Ancak Beşiktaş'taki sözleşmem devam ediyor." dedi.Douglas ayrıca "İlk hedefim burada kalmak. Neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.29 yaşındaki oyuncunun Siyah-Beyazlılar ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.