Douglas'tan Beşiktaş yönetimine: 'Bana bir şans daha verin'

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler geçen yaz olduğu gibi bu yaz da takımdan ayrılmamakta direniyor...Siyah beyazlıların Temmuz 2019'da kadrosuna attığı Barcelonalı eski futbolcu Douglas Pereira dos Santos da bunlardan biri. Sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan ve yıllık 800 bin Euro garanti para alan Brezilyalı sağ bek menajeri aracılığı ile kulübe haber yolladığı belirtildi.Douglas'ındediği ifade edildi.Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın ise menajere,diyerek bu teklife sıcak bakmadıklarını iletti.