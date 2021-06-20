Douglas'tan Beşiktaş yönetimine: "Bana bir şans daha verin"

Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı Douglas, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi. Geçen sezon sadece 1 resmi maçta şans bulabilen Brezilyalı sağ bek çok hırslı olduğunu ve oynatılırsa başarılı olacağını söyledi. Yönetim ise şimdilik bu teklife sıcak bakmıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Douglas'tan Beşiktaş yönetimine: 'Bana bir şans daha verin'
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20 Haziran 2021 11:44
Douglas Pereira dos Santos
Douglas Pereira dos Santos
Beşiktaş
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler geçen yaz olduğu gibi bu yaz da takımdan ayrılmamakta direniyor...

Siyah beyazlıların Temmuz 2019'da kadrosuna attığı Barcelonalı eski futbolcu Douglas Pereira dos Santos da bunlardan biri. Sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan ve yıllık 800 bin Euro garanti para alan Brezilyalı sağ bek menajeri aracılığı ile kulübe haber yolladığı belirtildi.

"ÇOK HIRSLANDIM"

Douglas'ın "Beşiktaş'ta geçen sezon oynamadım. Çok hırslandım. Eğer yönetim ve teknik ekip beni takıma kabul ederse başarılı bir sezon geçireceğime inanıyorum" dediği ifade edildi.

"İYİ BiR FUTBOLCU"

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın ise menajere, "Douglas çok iyi, kaliteli futbolcu fakat Sergen Yalçın'ın sistemine uymadığı için kadro dışı bırakıldı. Futbol kalitesinden şüphemiz yok. İyi takımlarda yer bulacağına inanıyoruz. Yeni sezonda kiralık ya da satılık olarak gidebilir" diyerek bu teklife sıcak bakmadıklarını iletti.




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