Douglas Luiz'den Fenerbahçe itirafı!

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Manchester City'nin geçen sezon 12 milyon euroya Vasco da Gama'dan transfer ettiği ve kiralık olarak La Liga ekibi Girona'ya gönderilen Brezilyalı orta saha oyuncusuitirafında bulundu.20 yaşındaki futbolcu, Manchester City'den çalışma izni alamayınca kendisiyle Benfica, PSV ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini belirtirken ''Bu kulüpler benimle ilgilendi. City ile menajerim görüştü ve hangi takıma gitmemin daha iyi olacağını tartıştık. Girona'nın benim için en iyi tercih olacağına karar verdiler. Pep Guardiola'nın oyun sistemine en çok benzeyen takım Girona'ydı. Manchester City'de kendime yer bulmak için elimden geleni yapacağım.'' diye konuştu.Merkez orta saha pozisyonunda görev alan Douglas Luiz, Manchester City'de Fernandinho'nun yerini alabileceğini de belirtti. Genç futbolcunun 2022 yılına kadar City ile sözleşmesi devam ediyor.