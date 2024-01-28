Douglas Costa'nın yeni takımı açıklandı!

Süper Lig ekibi Samsunspor'un da gündemine gelen Douglas Costa'nın yeni takımı belli oldu.



Brezilya ekibi Fluminense, Douglas Costa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.



Tecrübeli oyuncu ile Samsunspor ciddi şekilde ilgilense de transfer gerçekleşmedi.



Shakhtar Donetsk, Bayern Münih, Juventus, Gremio, Los Angeles gibi takımların formasını giyen Costa, kariyeri boyunca 512 maça çıktı. 76 gol atan hücumcu, 107 de asist yaptı.



