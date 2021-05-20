Douglas Costa, Gremio'ya transfer oldu

Sakatlığı nedeniyle son dönemde gözden düşen Douglas Costa, Brezilya ekiplerinden Gremio'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Douglas Costa, Gremio'ya transfer oldu
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20 Mayıs 2021 17:18
Yaz aylarının ilk sürpriz transferi gerçekleşti. Bonservisi Juventus'ta olan Brezilyalı Douglas Costa, altyapısından yetiştiği kulüp olan Gremio'ya geri döndü.

Brezilya ekibinin 30 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Juve'de kazandığı maaşın yarısından daha düşük bir ücret vereceği bildirildi. Öte yandan oyuncu için yapılan anlaşmada oynadığı maç sayısı ve başarılar karşılığında bonus maddeleri olduğu da kaydedildi.

2010'da Gremio'dan Shakhtar'a 8 milyon euro bonservisle Avrupa'ya açılan Douglas Costa, 5 yıllık büyük performansının ardından 30 milyon euroya Bayern'e imza atmıştı. 2018'de Juventus'a 40 milyona imza atan Douglas Costa daha sonra Bayern'e kiralandı.

Bu sezon toplam 22 maça çıkan Douglas Costa, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.




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