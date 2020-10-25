Douglas Costa: 'Avrupa'nın en iyisi Lewandowski'

Juventus'ta Cristiano Ronaldo ve Bayern Münih'te Robert Lewandowski ile birlikte oynayan Douglas Costa bu iki ismi karşılaştırdı.



30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, kiralık olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.



Costa açıklamasında; "Harika şampiyonlarla beraber oynama şansına sahip oldum. Milli takımda Neymar, Juventus'ta Cristiano Ronaldo ve şimdi de Avrupa'nın en iyisi Robert Lewandowski ile oynuyorum. Sadece sayılara bakarsanız, en iyisi Ronaldo gibi görünüyor." dedi.



