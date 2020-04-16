Beşiktaş'ta sakatlığı sonrası tedavi sürecini tamamlayan Douglas, yeni sezonu iple çekiyor.
Katalan devi Barcelona'yla kontratının sona ermesinin ardından sezon başında Beşiktaş'a kazandırılan Douglas, peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrar sorunu yaşamıştı.
Tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında bu kez de liglere koronavirüs sebebiyle ara verilmesi sonrasında kendisini gösteremeyen Brezilyalı sağ bek, yeni sezonda bambaşka bir görüntü ortaya koymayı amaçlıyor.
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Katalan devi Barcelona'yla kontratının sona ermesinin ardından sezon başında Beşiktaş'a kazandırılan Douglas, peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrar sorunu yaşamıştı.
Tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında bu kez de liglere koronavirüs sebebiyle ara verilmesi sonrasında kendisini gösteremeyen Brezilyalı sağ bek, yeni sezonda bambaşka bir görüntü ortaya koymayı amaçlıyor.
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