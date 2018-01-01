Dota 2 profesyonel sahnesindeki en ilginç pickler!

"Techies'ten nefret ediyorum"

Dota 2'de pickler için maçlardan önce saatlerce kafa patlatılır bazen, "bunu alırsak ne banlamalıyız", "şunu alırlarsa ne almalıyız", … Bazen ise olaylar çok spontane gelişir ve pickler aşamasında bazı kararlar vermeniz gerekir. Bazen ise bu kararlar çok ilginç haller alır. theScore esports'un sizler için derlediği 10 ilginç Dota 2 pickini sizlerle buluşturuyoruz.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk

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