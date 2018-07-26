Dota 2 7.19 güncelleme notları!
The International 2018 yaklaşırken gelen son güncelleme detayları.
- Günlük Kahraman Bonusu 2 Mango'dan 1'e düşürüldü.
- Dire birincil orman mabedinin (shrine) alt tarafındaki uçurum kısmına 2 adet ağaç eklendi.
KAHRAMAN DEĞİŞİKLİKLERİ
ABADDON
- Mist Coil mana bedeli 50/60/70/80'den 50'ye sabitlendi.
ANCIENT APPARATION
- Ice Vortex mana bedeli 80/90/100/110'dan 65/80/95/110'a düşürüldü.
BLOODSEEKER
- Seviye 25 Hüneri +20% Maks Thirst ve Hasarı'ndan +18%'e düşürüldü.
- Thirst bonusu 16/24/32/40'dan 7/18/29/40'a azaltıldı.
BROODMOTHER
- Spin Web hareket hızı arttırımı 40/50/60/70%'den 25/40/55/70%'e azaltıldı.
- Spin Web şarj yenileme süresi 40'dan 45 saniyeye yükseltildi.
CENTAUR WARRUNNER
- Temel kuvveti 2 arttırıldı.
CRYSTAL MAIDEN
- Crystal Nova mana bedeli 100/120/140/160'dan 130/140/150/160'a yükseltildi.
DROW RANGER
- Temel kuvveti 1 azaltıldı.
ENCHANTRESS
- Nature's Attendants mana bedeli 110/120/140/150'den 170/160/150/140'a düzenlendi.
JUGGERNAUT
- Blade Fury hasarı 80/105/130/150'den 90/115/140/160'a yükseltildi.
NECROPHOS
- Reaper's Scythe Scepter'lı dolum süresi 55/40/25'den 60/50/40'a yükseltildi.
- Ghost Shroud kendi üzerinde azalttığı büyü direnci 30%'dan 40%'a yükseltildi.
- Reaper's Scythe kullanım zamanlaması 0.5'den 0.55'e yükseltildi.
OGRE MAGI
- Fireblast hasarı 55/110/165/220'den 60/120/180/240'a yükseltildi.
OUTWORLD DEVOURER
- Sanity's Eclipse hasar çarpanı 8/9/10'dan 9/10/11'e yükseltildi.
- Essence Aura mana bonusu 125/200/275/350'den 150/250/350/450'ye yükseltildi.
PHANTOM LANCER
- Juxtapose Illusion alınan hasarı 500%'den 600%'e yükseltildi.
- Temel zekası 2 azaltıldı.
PHOENIX
- Seviye 15 Hüneri +60 Fire Spirits SBH'dan +50'ye azaltıldı.
PUCK
- Waning Rift susturma süresi 1.5/2/2.5/3'den 2/2.5/3/3.5'a yükseltildi.
PUDGE
- Meat Hook dolum süresi 17/15/13/11'den 27/22/17/12'ye yükseltildi.
PUGNA
- Temel hasarı 2 azaltıldı.
RIKI
- Smoke Screen kullanım zamanlaması 0.4'den 0.2'ye düşürüldü.
SHADOW SHAMAN
- Temel zırhı 1 arttırıldı.
SNIPER
- Seviye 15 Hüneri +25 Shrapnel SBH'dan +35'e yükseltildi.
SVEN
- Temel hasarı 2 arttırıldı.
TEMPLAR ASSASSIN
- Psionic Traps hasarı 250/350/450'den 250/300/350'e düşürüldü.
TIMBERSAW
- Reactive Armor istif başına zırh 1/1.2/1.4/1.6'dan 1.3/1.4/1.5/1.6'ya yükseltildi.
TREANT PROTECTOR
- Leech Seed mana bedeli 80/95/110/125'den 100/110/120/130'a yükseltildi.
VISAGE
- Gravekeeper's Cloak minimum hasarı 50'den 40'a yükseltildi.
WEAVER
- Temel hareket hızı 280'den 275'e düşürüldü.
WINDRANGER
- Windrun dolum süresi 12'den 15/14/13/12'ye düzenlendi.
WINTER WYVERN
- Splinter Blast mana bedeli 90/110/130/150'den 105/120/135/150'ye yükseltildi.
ZEUS
- Nimbus alanı 500'den 450'ye düşürüldü.
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