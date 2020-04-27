Dost TV mukabele saat kaçta (Dost TV hatim saati)

2020 mukabele saatleri belli oldu. Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu ay içerisinde Kur'an-ı Kerim'i okumak ve dinlemek isteyen Müslümanlar mukabelelere yoğun ilgi gösteriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar hangi kanalda mukabelenin yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki mukabele hangi kanalda, saat kaçta?Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek.Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, "Selimiye Camisi'nde her gün saat 11.00'de başlayan, canlı olarak Müftülüğümüzün Facebook sayfasında yayınlayacağımız mukabele programımız her gün devam edecek ve arkasından da 15 dakikalık özet sohbetlerimiz olacak. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz Selimiye Camisi ile manevi olarak buluşmuş olacak." dedi.Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.Kanal 7'de 23 Nisan'dan itibaren saat 04:30'da mukabele programı yayınlanacak.Kanal 7'de 23 Nisan'dan itibaren saat 10:30'da mukabele programı yayınlanacak.TRT 1 Mukabele Saati: 04:30 (*) başlıyor.TRT Diyanet Mukabele Saati: 00:00 - 04:15 - 15:00Kanal 7 Mukabele Saati: 04:30 (*) başlıyor.Kon Tv Mukabele Saati: 05:00 başlıyor.Meltem Tv Mukabele Saati: 05:00 başlıyor.Semerkand Tv Mukabele Saati: 06:00, 14:00 (*) başlıyor.Mukabele: Karşılık, cevap anlamlarına gelmektedir. Kur'an literatüründe mukabele: Cebrail aleyhisselam-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder. Ramazan-ı Şerif'in en mühim vasfı, bir Kur'an-ı Kerim mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrail'le birlikte o zamana kadar nazil olan Kur'an'ı mukabele usûlüyle karşılıklı okurlardı. Ömrünün son ayında ise iki kere tekrarladılar.İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir." (Tirmizi, Fezailü'l-Kur'an 16)Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek.Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.