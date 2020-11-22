Dorukhan'dan Fenerbahçe maçı mesajı

Adı Fenerbahçe'yle sık sık anılan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz, Başakşehir maçının ardından Instagram'dan imalı paylaşımlarda bulundu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Dorukhan'dan Fenerbahçe maçı mesajı
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22 Kasım 2020 11:22
Sağ bekteki eksiklik sebebiyle Başakşehir maçında bu bölgede görev yapan Dorukhan Toköz, sarı kart görünce toplamda 4. sarıdan F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Adı sarı-lacivertli takımla da anılan 24 yaşındaki futbolcu, maçın ardından ise Instagram'dan imalı paylaşımlar yaptı.

Vodafone Park'ta olduğunu belirten fotoğrafına "Evimdeyim" notunu düşen Dorukhan, diğerine ise "Haftaya da 3 puan alacağız" yazdı.



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