Sağ bekteki eksiklik sebebiyle Başakşehir maçında bu bölgede görev yapan Dorukhan Toköz, sarı kart görünce toplamda 4. sarıdan F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü.



Adı sarı-lacivertli takımla da anılan 24 yaşındaki futbolcu, maçın ardından ise Instagram'dan imalı paylaşımlar yaptı.



Vodafone Park'ta olduğunu belirten fotoğrafına "Evimdeyim" notunu düşen Dorukhan, diğerine ise "Haftaya da 3 puan alacağız" yazdı.



