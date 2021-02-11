Dorukhan'a Lazio kancası!

Lazio, Dorukhan Toköz için temaslara başladı. Kartal, kontratını uzatamazsa oyuncu bedelsiz olarak İtalyan ekibine gidebilir

Haber; Sabah
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Dorukhan'a Lazio kancası!
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11 Şubat 2021 08:27
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile görüşmelerden sonuç alamazken, 24 yaşındaki oyuncuya İtalya'dan talip var: Lazio...

Milli futbolcu, siyah-beyazlıların kendisine yaptığı 7 milyon TL net maaş artı maç başı 100 bin TL teklife yanıt vermezken, menajeri Ahmet Bulut da Avrupa kulüpleriyle dirsek temasında. İspanya ve İtalya'dan büyük ilgi gören milli futbolcunun son taliplisi Lazio oldu.

UDİNESE VE BETİS DE TEKLİF YAPTI

İtalyanlar, gözlemcileriyle yakından takip ettirdiği Dorukhan ile ilgili olumlu raporlar hazırladı ve transfer için hedefleri arasına koydu. Bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle Lazio transfere bir hayli sıcak bakarken, 24 yaşındaki orta sahanın menajerinin de Lazio ile temaslarda olduğu öğrenildi. Beşiktaş'la ayrılığın kıyısında olan oyuncu için İtalya'dan Udinese ve İspanya'dan da Real Betis tekliflerini Dorukhan'ın menajerine iletmişti.

Dorukhan, 9 Temmuz 2018'de Eskişehirspor'dan 150 bin Euro bonservis bedeli ile gelirken şu anda Transfermarkt'a göre piyasa değeri 6.5 milyon Euro.



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