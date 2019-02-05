Dorukhan Toköz'e Premier Lig kancası!

Beşiktaş'ta son dönemlerin en çıkış gösteren oyuncuları arasında yer alan genç futbolcu Dorukhan Toköz, Premier Lig ekiplerinin ilgisini çekmeye başladı. Kulüpte maddi anlamda sorun yaşayan birçok yıldızın arasından sıyrılarak çıkan ve ligde 9 maçta 3 gol 1 asistlik istatistik yakalayan 22 yaşındaki genç yetenek dikkatleri üzerinde toplarken, Dorukhan'ın da kısa bir süre içerisinde Avrupa arenasında boy göstereceği belirtildi.Galatasaray'ın kapısından döndüğü iddia edilen Dorukhan Toköz için bazı İngiliz kulüplerinin çoktan devreye girdiği öğrenildi. Premier Lig'den gelen scoutların yakın takibine takılan Dorukhan'ın şu anda bir hayli beğenildiği ifade edilirken, oyuncunun tıpkı Ozan Kabak gibi kısa bir süre içerisinde sürpriz bir transfer yapabileceği bildirildi.Dorukhan Toköz ligde oynadığı son 3 maçta da gol atma başarını gösterdi.