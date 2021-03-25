Dorukhan Toköz'e İspanya'dan teklif

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Dorukhan Toköz defteri kapanmak üzere...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dorukhan Toköz'e İspanya'dan teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2021 08:17
Dorukhan Toköz
Dorukhan Toköz
Beşiktaş
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Beşiktaş'ın 7 milyon TL'lik teklifini kabul etmeyen milli oyuncu Avrupa'dan gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Oyuncunun menajerinin La Liga ekiplerinden Celta Vigo ve Real Betis ile görüştüğü, genç futbolcunun Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de değerlendireceği öğrenildi.

Dorukhan Toköz, 2018 yazında Eskişehirspor'a 150 bin euro yetiştirme bedeliyle transfer olmuştu. 24 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 3 asist yaptı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.