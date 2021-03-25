Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Beşiktaş'ın 7 milyon TL'lik teklifini kabul etmeyen milli oyuncu Avrupa'dan gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.



Oyuncunun menajerinin La Liga ekiplerinden Celta Vigo ve Real Betis ile görüştüğü, genç futbolcunun Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de değerlendireceği öğrenildi.



Dorukhan Toköz, 2018 yazında Eskişehirspor'a 150 bin euro yetiştirme bedeliyle transfer olmuştu. 24 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 3 asist yaptı.



