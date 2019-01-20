Beşiktaş'ta yeni bir yıldız doğuyor. Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz gösterdiği başarılı performansla yüzleri güldürdü. Akhisar maçında jeneriklere geçecek güzellikte bir gol atan Siyah-Beyazlı futbolcu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Bu oyuncu scout ekipleri tarafından yakın takibe alındı.Dorukhan Tokgöz, yaz transfer döneminde 150 bin Euro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a katılmıştı. Bu sezon çıktığı 12 maçta takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.