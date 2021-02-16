Dorukhan Toköz'den "Susun" paylaşımı

Dorukhan Toköz için Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a gideceği haberleri çıkarken, milli futbolcu, bu haberler sonrasında bir paylaşımda bulundu

Haber; Sporx.com
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Dorukhan Toköz'den 'Susun' paylaşımı
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16 Şubat 2021 12:11
Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan ve henüz anlaşma sağlanamayan Dorukhan Toköz için uzun süredir Fenerbahçe'ye gideceği yönünde haberler çıkarken, bu kez de yeni sezonda Galatasaray forması giyeceğine dair iddialar geldi.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Dorukhan'ın daha fazla forma şansı bulacağına inandığı için Galatasaray ile el sıkıştığı ve milli futbolcunun Real Betis, Udinese, Lazio gibi devleri elinin tersiyle ittiği öne sürülmüştü. Galatasaray ile 3+1 yıllık sözleşme yaptığı ifade edilen Dorukhan Toköz'ün yıllık 1,5 milyon euro maaş alacağı da yazıldı

Dorukhan Toköz, bu haberlerin üzerine Instagram hesabından, Gençlerbirliği maçındaki sevinci paylaşıp 'Sus' ve 'Siyah kalp' emojisi kullandı.

 



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