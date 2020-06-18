Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'a sakatlıktan dönen genç yıldızı Dorukhan Toköz'den üzücü bir haber geldi.
7 aylık sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Dorukhan, Antalyaspor maçında kadroda yer almamıştı.
Milli oyuncunun Denizli deplasmanında da kadroya alınmama olasılığı oldukça yüksek.
Ağrıları arttı
24 yaşındaki milli oyuncunun sakatlık yaşadığı bölgede ağrılarının arttığı ve bu maçta riske edilmeyeceği belirtildi.
7 aylık sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Dorukhan, Antalyaspor maçında kadroda yer almamıştı.
Milli oyuncunun Denizli deplasmanında da kadroya alınmama olasılığı oldukça yüksek.
Ağrıları arttı
24 yaşındaki milli oyuncunun sakatlık yaşadığı bölgede ağrılarının arttığı ve bu maçta riske edilmeyeceği belirtildi.