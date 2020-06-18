Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ın uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemeyen ismi Dorukhan Toköz,'den Siyah-Beyazlılara kötü haber geldi.

Haber; Milliyet
Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a kötü haber!
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18 Haziran 2020 12:28
Beşiktaş'a sakatlıktan dönen genç yıldızı Dorukhan Toköz'den üzücü bir haber geldi.

7 aylık sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Dorukhan, Antalyaspor maçında kadroda yer almamıştı.

Milli oyuncunun Denizli deplasmanında da kadroya alınmama olasılığı oldukça yüksek.

Ağrıları arttı

24 yaşındaki milli oyuncunun sakatlık yaşadığı bölgede ağrılarının arttığı ve bu maçta riske edilmeyeceği belirtildi.



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