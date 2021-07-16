Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve henüz bir kulüple anlaşmayan Dorukhan Toköz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Dorukhan, Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra kulüpsüz kaldı. Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlliler'den olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.



ADANA DEMİRSPOR DA TAKİPTE



25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ligin yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor. Ancak Dorukhan, Fenerbahçe'nin yanıtını bekliyor. Siyah-Beyazlılar, Dorukhan'a yıllık 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti. Başarılı oyuncu, Beşiktaş'ın bu teklifini geri çevirmişti. Siyah-Beyazlılar'ın Mehmet Topal'ı kadrosuna katmasıyla birlikte Dorukhan'ın Beşiktaş'a geri dönme ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Dorukhan, İspanya'da bazı takımlarla yaptığı görüşmelerde de parasal anlamda istediği sonuçları alamamıştı.



TALİHSİZ SAKATLIKLAR YAŞADI



25 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre tam 4.7 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Başarılı oyuncunun 2019 yılının kasım ayında 6.5 milyon euro piyasa değeri vardı. Dorukhan Toköz, Süper Lig'de 62 maçta 3 bin 536 dakika sahada kaldı. Dorukhan, bu süre içinde 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Milli Takım formasını 10 maçta giyen Toköz, sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonlarda büyük sakatlıklar geçiren Dorukhan, bu nedenle fazla forma şansı bulamamıştı.



