Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'a kutlama

Milli futbolcular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'a kutlama
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21 Mayıs 2021 22:42
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım'da, futbolcular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı.

Millilerin kamp yaptığı otelde kutlanan doğum gününe, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden futbolcular, kendileri için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndürdü ve duydukları mutluluğu dile getirdi.

Daha sonra iki oyuncu birbirlerine pasta ikram etti.


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