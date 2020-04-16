Dorukhan Toköz ve fesih iddiası için Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş, Hürriyet Gazetesi'nde İsmail Er imzasıyla yayınlanan "Dorukhan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini kulübe bildirdi" haberi için açıklama yaptıSiyah beyazlılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir.Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır.Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."