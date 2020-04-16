Dorukhan Toköz ve fesih iddiası için Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiğine dair çıkan iddiayı yalanladı

Haber; Sporx.com
Dorukhan Toköz ve fesih iddiası için Beşiktaş'tan açıklama
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16 Nisan 2020 14:59
Beşiktaş, Hürriyet Gazetesi'nde İsmail Er imzasıyla yayınlanan "Dorukhan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini kulübe bildirdi" haberi için açıklama yaptı

Siyah beyazlılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir.

Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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