Dorukhan Toköz'ün "Mart" hedefi

A Milli Takım'daki yerini kaybeden Dorukhan Toköz, Trabzonspor'da yakaladığı istikrarla yeniden milli formasına kavuşmayı hedefliyor.

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Dorukhan Toköz'ün 'Mart' hedefi
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15 Kasım 2021 13:37
A Milli Takım'daki yerini kaybeden Dorukhan Toköz, Trabzonspor'da yakaladığı istikrarla yeniden Ay-Yıldızlı formayı giymek istiyor.

Sezon başında yaşadığı sakatlıklardan kurtulan ve Peres'in yokluğunda sağ bekte sergilediği performansla alkış alan Dorukhan, Peres döndükten sonra esas bölgesi olan orta sahaya geçecek. Başarılı futbolcu, Mart ayındaki milli arada Stefan Kuntz'dan davet almayı hedefliyor.

 


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