Dorukhan Toköz, transfer planını değiştirdi!

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün uzun süreli sakatlığı transferde bordo-mavilileri arayışa itti. Karadeniz ekibi bir sağ bek takviyesi yapacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz, transfer planını değiştirdi!
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04 Eylül 2022 11:53
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı planları da değiştirdi. Bordo-mavililer sağ bek mevkisine bir transfer yapmayı düşünüyor.

SAKATLIK PROBLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Karadeniz ekibinin şampiyonluk sevinci yaşadığı sezondan beri süre gelen Serkan Asan ve Bruno Peres'in tedavileri devam ederken, Hüseyin Türkmen de sezon başında yapılan hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kaldı.

DORUKHAN UZUN SÜRE YOK

Adale Marek Hamsik son oynanan Ümraniye maçının son bölümünde forma giyerken, ilk 4 hafta arkadaşlarını yalnız bıraktı. Uğurcan Çakır ise sakatlığı nedeniyle iki haftadır kalesini Muhammet Taha Tepe'ye bıraktı. Son olarak da Ümraniye maçında sakatlanan Dorukhan Toköz dün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat altına alındı. Sol diz ön çapraz bağlarından ve dış menisküs yırtığından operasyon geçiren oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı öngörüldü.

SAĞ BEK ALINACAK

Bu nedenle Trabzonspor'un transfer stratejisini değiştirip, özellikle yerli bir sağ bek üzerinde duracağı vurgulandı. Listedeki isimlerle temaslar başladı. 

 
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