Dorukhan Toköz Trabzon'a çağrıldı

Tedavisi İstabul'da devam eden Dorukhan Toköz, Trabzon'a çağrıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz Trabzon'a çağrıldı
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28 Nisan 2023 12:49
Dorukhan Toköz
Dorukhan Toköz
Trabzonspor
Sezon başında çapraz bağ sakatlığı yaşayan, sonrasında dizinden bir operasyon daha geçiren Dorukhan Toköz, uzun süredir tedavisini İstanbul'da sürdürüyor.

TRABZON'A ÇAĞRILDI

Rehabilitasyon sürecine geçen ve bireysel program dahilinde çalışan Dorukhan, Trabzon'a çağrıldı. Yıldız orta saha oyuncusunun son durumuna bakılacak.

1-2 MAÇTA SÜRE ALMA İHTİMALİ VAR

Dorukhan antrenmanlarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek. Milli futbolcunun kalan 1-2 maçta ufak da olsa süre alma ihtimali var. 

 
 

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