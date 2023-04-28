Sezon başında çapraz bağ sakatlığı yaşayan, sonrasında dizinden bir operasyon daha geçiren Dorukhan Toköz, uzun süredir tedavisini İstanbul'da sürdürüyor.Rehabilitasyon sürecine geçen ve bireysel program dahilinde çalışan Dorukhan, Trabzon'a çağrıldı. Yıldız orta saha oyuncusunun son durumuna bakılacak.Dorukhan antrenmanlarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek. Milli futbolcunun kalan 1-2 maçta ufak da olsa süre alma ihtimali var.