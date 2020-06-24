Dorukhan Toköz, Sergen Yalçın'dan şans bekliyor

Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarının kadrosunda yer almayan Dorukhan Toköz'ün Konyaspor maçının kadrosunda yer almayı bekliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Dorukhan Toköz, Sergen Yalçın'dan şans bekliyor
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24 Haziran 2020 09:05
Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayı yeniden giymek istiyor.

Dizindeki sakatlığı atlatmasının ardından uzun süredir takımla çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, takımının Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarının kadrosunda yer almamıştı.

Her geçen gün idman eksiğini biraz daha kapatıp takımın seviyesine gelmeye başlayan başarılı ön liberonun, cuma günü Konyaspor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayı beklediği ifade edildi.



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