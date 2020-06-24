Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayı yeniden giymek istiyor.
Dizindeki sakatlığı atlatmasının ardından uzun süredir takımla çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, takımının Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarının kadrosunda yer almamıştı.
Her geçen gün idman eksiğini biraz daha kapatıp takımın seviyesine gelmeye başlayan başarılı ön liberonun, cuma günü Konyaspor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayı beklediği ifade edildi.
Dizindeki sakatlığı atlatmasının ardından uzun süredir takımla çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, takımının Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarının kadrosunda yer almamıştı.
Her geçen gün idman eksiğini biraz daha kapatıp takımın seviyesine gelmeye başlayan başarılı ön liberonun, cuma günü Konyaspor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayı beklediği ifade edildi.