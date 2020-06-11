Dorukhan Toköz, Sergen Yalçın'dan şans bekliyor

Diz sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz, pandemi süreci sebebiyle ligin durması sonrasında takıma katıldı.
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu, yaklaşık 3 haftadır yaptığı takım çalışmalarında sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Dorukhan'ın, görev verilmesi halinde Antalyaspor karşılaşmasının ikinci bölümünde süre alabilecek durumda olduğu bildirildi.
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Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu, yaklaşık 3 haftadır yaptığı takım çalışmalarında sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Dorukhan'ın, görev verilmesi halinde Antalyaspor karşılaşmasının ikinci bölümünde süre alabilecek durumda olduğu bildirildi.
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