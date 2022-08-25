Dorukhan Toköz: 'Kazanmayı hak etmiştik'

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz, Trabzonspor'un Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Turu geçmeyi hak ettiklerini söyleyen Dorukhan, "Çok istedik. Maça çok iyi başladık. Fırsatları değerlendirsek çok farklı olurdu. Tüm takım çok üzgün. Hak etmiştik. İyi oynadık. Pozisyonlar bulduk. Sadece çok üzgünüz." dedi.



Maçın başında Djaniny'nin kaçırdığı gole değinen Dorukhan, "Gol olsa farklı şeyler olacaktı, farklı sonuç alacaktı. Djaniny'nin canı sağ olsun. Futbolunda içinde var. Çok üzgünüz. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Ayağa kalkacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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