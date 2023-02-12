Dorukhan Toköz, imzalı formasını yardım merkezine hediye etti

Trabzonspor'un milli futbolcusu Dorukhan Toköz, Galatasaray Nef Stadyumu'ndaki merkeze imzalı formasını hediye etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Dorukhan Toköz, imzalı formasını yardım merkezine hediye etti
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12 Şubat 2023 22:46
Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsik'in ve kendisinin imzalı formalarını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsik'in ve kendisinin imzalı formalarını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezimize hediye etti. Teşekkürler!" denildi.

Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Yaralarımızı #HepBirlikte saracağız." ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaştı.

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