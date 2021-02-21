Dorukhan Toköz için süre doluyor

Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapmayı düşünmediği Dorukhan Toköz cevabını mart başına kadar bildirmesi bekleniyor

Haber; Sabah
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Dorukhan Toköz için süre doluyor
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21 Şubat 2021 10:55
Beşıktaş'ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için 7 milyon TL garanti ücret ve 100.000 TL de maç başı ücreti teklif ettiği Dorukhan Toköz ve menajeri; bu teklife olumlu cevap vermemiş, önceliklerinin Avrupa olduğunu belirtmişti.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin futbolcuya son kararını bildirmesi için verdiği 1 aylık süre ise doluyor. Siyah-beyazlıların yeni bir teklif yapmayı düşünmediği 24 yaşındaki futbolcunun cevabını mart başına kadar bildirmesi bekleniyor.


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