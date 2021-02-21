Dorukhan Toköz için süre doluyor

Beşıktaş'ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için 7 milyon TL garanti ücret ve 100.000 TL de maç başı ücreti teklif ettiği Dorukhan Toköz ve menajeri; bu teklife olumlu cevap vermemiş, önceliklerinin Avrupa olduğunu belirtmişti.



Başkan Ahmet Nur Çebi'nin futbolcuya son kararını bildirmesi için verdiği 1 aylık süre ise doluyor. Siyah-beyazlıların yeni bir teklif yapmayı düşünmediği 24 yaşındaki futbolcunun cevabını mart başına kadar bildirmesi bekleniyor.