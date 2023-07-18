geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalanyeni dönem öncesi sözleşmesi feshedildi. Teknik direktör Bjelica'nın fiziksel olarak eksik bulduğu oyuncu, yönetime gitmek istediğini bildirdi. Yapılan motive etme çabaları da sonuç vermeyince karşılıklı anlaşılarak bedelsiz şekilde yollar ayrıldı.Boşa çıkan 27 yaşındaki orta sahaya Süper Lig'in büyükleri talip oldu. Kadrosuna çok sayıda kaliteli ismi takviye eden, milli oyuncuyu listesine alarak görüşme için hemen hamle yaptı. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut tatilini yarıda kesip soluğu İstanbul'da aldı.Ayrıca Emre Belözoğlu yönetimindeki, Ahmet Bulut'a haber göndererek Dorukhan'ı istediklerini iletti. Belözoğlu daha önce de Dorukhan'ı Fenerbahçe'yeetmek istemişti.Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden milli futbolcu Dorukhan Toköz, 2021-22 sezonunun başında transfer olduğu bordo- mavili kulüpte ilk sezonunda ligde 29 maçta, 2 gol, 2 asist üretti. 27 yaşındaki orta saha, bu süreçte Karadeniz ekibiyle şampiyonluk da yaşadı. Geçen sene ise sakatlığı nedeniyle sadece 6 müsabakaya çıkabildi. Trabzonspor formasıyla toplamda 41 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.