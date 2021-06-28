Dorukhan Toköz için Endülüs derbisi!

Beşiktaş ile olan sözleşmesi perşembe günü bitecek olan Dorukhan Toköz için Endülüs kulüpleri Granada ve Real Betis istekli...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz için Endülüs derbisi!
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28 Haziran 2021 13:54
1 Temmuz Perşembe günü Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek ve serbest kalacak olan Dorukhan Toköz için İspanya'da Endülüs derbisi yaşanıyor.

Endülüs merkezli spor gazetesi Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Celta Vigo ile görüşen Dorukhan Toköz için Endülüs kulüpleri Real Betis ve Granada da devreye girdi.

Bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz için iki kulübün de istekli olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.

BETİS, 'DİNAMİZM'İNİ İSTİYOR

Real Betis'in elinde orta saha olarak Guido, William Carvalho ve Guardado olduğu belirtilirken, Türk milli futbolcunun orta sahaya getireceği dinamizmin fark yaratacağının altı çizildi.

GRANADA DORUKHAN İÇİN ÇOK İSTEKLİ

Granada'nın ise Manchester City'den kiralanan Yangel Herrera'yı transfer etmek konusunda başarısız olduğu ve bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz'e ihtiyacı olduğu belirtildi. Orta sahanın merkezinde sadece Maxime Gonalons'a sahip olan Granada Teknik Direktörü Roberto Moreno'nun da bu transfere onay verdiği kaydedildi.

GEÇEN SEZON 37 MAÇTA OYNADI

Beşiktaş'ın 150 bin euro bonservisle Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Toköz, geçen sezon 37 kez siyah beyazlı formayı giydi ve 3 asist yaptı.


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