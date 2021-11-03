Dorukhan Toköz için çok özel maç!

Trabzonspor forması giyen Dorukhan Toköz, eski takımı Beşiktaş'a karşı bu kez rakip olacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Dorukhan Toköz için çok özel maç!
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03 Kasım 2021 12:33
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da Dorukhan Toköz için karşılaşmanın önemi çok farklı.

25 yaşındaki orta saha, ilk kez başka bir takımın formasıyla siyah-beyazlılara karşı görev yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2018'de Eskişehir'den Beşiktaş'a transfer olan ve üç sezon görev yapan başarılı oyuncu, sezon başı Trabzonspor'a transfer oldu.

Geçen sezon Sergen Yalçın ile birlikte çalışan ve Beşiktaş'ı iyi tanıyan Dorukhan, bu maçta Avcı'nın en önemli silahlarından olacak.


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