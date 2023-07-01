Dorukhan Toköz hızlı başladı!

Trabzonspor'un 27 yaşındaki orta sahası Dorukhan Toköz, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.
Geride bıraktığımız sezon çapraz bağlarını kopartan ve neredeyse sezonun tamamını kaçıran Milli futbolcu, yeni transfer etkisi yaratabilir.
Sezonun ilk antrenmanında hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Dorukhan Toköz, önceliği kamp dönemini iyi geçirip ilk 11'e yerleşmek ardından ise Milli takım formasına kavuşmayı hedefliyor.
Geride bıraktığımız sezon çapraz bağlarını kopartan ve neredeyse sezonun tamamını kaçıran Milli futbolcu, yeni transfer etkisi yaratabilir.
Sezonun ilk antrenmanında hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Dorukhan Toköz, önceliği kamp dönemini iyi geçirip ilk 11'e yerleşmek ardından ise Milli takım formasına kavuşmayı hedefliyor.