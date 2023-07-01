Dorukhan Toköz hızlı başladı!

Trabzonspor'un Milli futbolcusu Dorukhan Toköz, geçtiğimiz yıl çapraz bağ sakatlığı sebebiyle sezonun neredeyse tamamını kaçırmıştı. 27 yaşındaki futbolcunun yeni sezon için çok hırslı olduğu gözlemlendi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz hızlı başladı!
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01 Temmuz 2023 11:32
Son güncelleme 01 Temmuz 2023 11:35
Trabzonspor'un 27 yaşındaki orta sahası Dorukhan Toköz, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.

Geride bıraktığımız sezon çapraz bağlarını kopartan ve neredeyse sezonun tamamını kaçıran Milli futbolcu, yeni transfer etkisi yaratabilir.

Sezonun ilk antrenmanında hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Dorukhan Toköz, önceliği kamp dönemini iyi geçirip ilk 11'e yerleşmek ardından ise Milli takım formasına kavuşmayı hedefliyor. 

 

 
 

 
 


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