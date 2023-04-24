Dorukhan Toköz geri sayıma geçti!

Sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, geri dönüş için gün sayıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz geri sayıma geçti!
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24 Nisan 2023 12:32
Sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, geri dönüş için geri sayıma geçti.

Hem çapraz hem de menüsküs ameliyatı olan 26 yaşındaki merkez orta saha, yeni teknik direktör Bjelica ile tanışmak için yakında Trabzon'a gelecek...

1.80 boyundaki oyuncu, şampiyonluk gününden bir fotoğraf paylaşımı yaparak, kum saati koydu ve dönüşüne az kaldığının mesajını verdi.

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