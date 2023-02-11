Dorukhan Toköz, Fenerbahçe ile yardım topladı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası Türkiye, yaralarını sarmaya devam ederken, spor camiası tek yürek haline geldi.Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda depremzedeler için yardım toplarken, halka çağrıda bulundu.Dorukhan açıklamasında "Arkadaşlar Şükrü Saraçoğlu'ndayız. Gıda ve su ihtiyacımız var depremzedelere yollamak için. Lütfen gelirken gıda ve su getirin. Desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.