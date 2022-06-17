Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Dorukhan Toköz'e, İngiltere'den talip çıktı.
Yakın zamanda Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship temsilcisi Hull City'nin, Dorukhan'ı istediği öğrenildi. Karadeniz ekibinin ise 26 yaşındaki Milli futbolcuyu kolay kolay bırakma niyetinin olmadığı bildirildi.
Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Dorukhan'ın takımda kalmasını istediği ifade edildi.
Yakın zamanda Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship temsilcisi Hull City'nin, Dorukhan'ı istediği öğrenildi. Karadeniz ekibinin ise 26 yaşındaki Milli futbolcuyu kolay kolay bırakma niyetinin olmadığı bildirildi.
Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Dorukhan'ın takımda kalmasını istediği ifade edildi.