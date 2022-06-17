Dorukhan Toköz'e İngiltere'den talip!

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Dorukhan Toköz'e, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz'e İngiltere'den talip!
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17 Haziran 2022 14:57
Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Dorukhan Toköz'e, İngiltere'den talip çıktı.



Yakın zamanda Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship temsilcisi Hull City'nin, Dorukhan'ı istediği öğrenildi. Karadeniz ekibinin ise 26 yaşındaki Milli futbolcuyu kolay kolay bırakma niyetinin olmadığı bildirildi. 

Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Dorukhan'ın takımda kalmasını istediği ifade edildi.



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