Dorukhan Toköz devlerin radarına girdi!

Beşiktaş'ta yeni bir yıldız doğuyor. Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz gösterdiği başarılı performansla yüzleri güldürdü.
Şenol Güneş ile müthiş bir yükseliş gösteren Dorukhan'ın performansı gündeme oturdu.
Akhisarspor maçında jeneriklere geçecek güzellikte bir gol atan Siyah-Beyazlı futbolcu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Genç oyuncunun, önemli kulüplerin scout ekipleri tarafından yakın takibe alındığı öğrenildi.
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Şenol Güneş ile müthiş bir yükseliş gösteren Dorukhan'ın performansı gündeme oturdu.
Akhisarspor maçında jeneriklere geçecek güzellikte bir gol atan Siyah-Beyazlı futbolcu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Genç oyuncunun, önemli kulüplerin scout ekipleri tarafından yakın takibe alındığı öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın