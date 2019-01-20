  •  
    G.Saray'ın golcüsü için canlı yayında tarih verdi
  •  
    "Galatasaray'da bir de forvet olsa ne olacak?"
  •  
    Marcao ilk maçında ne yaptı? İşte rakamlar...
  •  
    "G.Saray'da Serdar için yapılan ayıptır, yanlıştır"
  •  
    "Onyekuru, Slimani'yi tek maçta rahat geçti"

Dorukhan Toköz devlerin radarına girdi!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile müthiş bir yükseliş gösteren Dorukhan'ın performansı herkesi sevindirdi. Avrupa kulüplerinin genç yıldızı dikkatle izlediği ortaya çıktı.

Kaynak: Takvim
Dorukhan Toköz devlerin radarına girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2019 09:06
Beşiktaş'ta yeni bir yıldız doğuyor. Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan Toköz gösterdiği başarılı performansla yüzleri güldürdü.

Şenol Güneş ile müthiş bir yükseliş gösteren Dorukhan'ın performansı gündeme oturdu.

Akhisarspor maçında jeneriklere geçecek güzellikte bir gol atan Siyah-Beyazlı futbolcu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Genç oyuncunun, önemli kulüplerin scout ekipleri tarafından yakın takibe alındığı öğrenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için