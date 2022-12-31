Dorukhan Toköz'den iyi haber

Trabzonspor'a sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, 10 maç sonra sahalara dönebilecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Dorukhan Toköz'den iyi haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2022 12:54
Trabzonspor forması giyen ve 5. haftadaki Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat olmuştu. Ardından oluşan enfeksiyon sonrası tekrar ameliyat olan futbolcunun durumu netlik kazandı.

10 MAÇ SONRA SAHADA

Sürekli kontrolleri yapılan oyuncunun sakatlığının çok hızlı bir iyileşme sürecinde olduğu ve yapılan kontrollerinin ardından yaklaşık 10 maç sonra sahalara dönebileceği belirtildi.

2 aylık sürece tekabül eden bu geri dönüş haberi oyuncuyu fazlasıyla mutlu ederken, sağlık ekibi ve teknik ekip daha temkinli davranmak istiyor. Dorukhan, bu sezon 9 maçta forma giydi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ