Dorukhan Toköz'den iyi haber

Trabzonspor forması giyen ve 5. haftadaki Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat olmuştu. Ardından oluşan enfeksiyon sonrası tekrar ameliyat olan futbolcunun durumu netlik kazandı.



10 MAÇ SONRA SAHADA



Sürekli kontrolleri yapılan oyuncunun sakatlığının çok hızlı bir iyileşme sürecinde olduğu ve yapılan kontrollerinin ardından yaklaşık 10 maç sonra sahalara dönebileceği belirtildi.



2 aylık sürece tekabül eden bu geri dönüş haberi oyuncuyu fazlasıyla mutlu ederken, sağlık ekibi ve teknik ekip daha temkinli davranmak istiyor. Dorukhan, bu sezon 9 maçta forma giydi.





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