Dorukhan Toköz: 'Ciddiyetimizi bozmuyoruz'

Dorukhan Toköz, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın değerlendirmesini yaptı.



Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Toköz, "Daha bitmedi, 4 maç daha var 1 puan almamız lazım. Önümüzdkei tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bugün oynadığımız gibi diğer haftalarda da iyi oynamak istiyoruz. Ciddiyetimizi bozmadan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz" sözlerini kullandı.



Maça stoperde başlayıp daha sonra alışık olduğu sağ beke geçişimi de değerlendiren Dorukhan, "Genelde hocam beni sağ bek oynattı, orta saha da oynadım. Bu maçta da stoper başladım. Çok iyiydim orada da tekrar sağ beke geçtim. Orayı da bildiğim için çok konsantre çıkmıştım zaten maçta. Kazanma hırsıyla çıkınca iyi oynuyorsun zaten" diyerek açıklamalarını tamamladı.





İLGİLİ VİDEO