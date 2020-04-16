Dorukhan Toköz ayrılık iddialarını yalanladı

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini feshettiği yönündeki iddiaları yalanladı.Siyah-beyazlı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan haberler her zaman olduğu gibi yalan. Lütfen itibar etmeyin. Futbolun oynanmadığı ve böylesi zor bir dönemden geçerken tek hedef olmam ne yazık ki üzücü. Böyle saçma ve yalan şeylerle gündeme gelmek en son isteyeceğim şey. Temennim sadece futbol oynayarak gündeme gelmektir." ifadelerini kullandı.