Dorukhan Toköz, Avcı ile kendini buldu!

Açık ara farkla şampiyonluğa koşan Trabzonspor 'da bu sezon birçok yıldız ön plana çıktı. Hücum hattındaki Cornelius, Nwakaeme, Djaniny, Visca, onlara orta sahadan destek veren Abdülkadir ve Bakasetas skora yaptıkları katkılarla göz kamaştırdı. Bu isimlerin dışında bir oyuncu daha performansıyla dikkatleri üzerine çekti: Dorukhan Toköz...



Sezon başında Beşiktaş 'tan bedelsiz olarak kadroya katılan 25 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ligin ilk haftalarını kaçırdı. Dorukhan, 9. haftadaki Fenerbahçe maçından itibaren oynamaya başladı. Başarılı oyuncu, bu karşılaşmanın ardından ligde peş peşe 17 maçta da görev aldı.



Kuntz'tan yakın takip



Yıldız futbolcu, sağ bek ve orta sahada oynayarak bir anlamda Abdullah Avcı'nın jokeri oldu. 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı Alanya mücadelesi sonrası sakatlık yaşayan Dorukhan, Göztepe maçıyla birlikte harika bir dönüş yaptı. İkinci 45'te oyuna giren 25 yaşındaki futbolcu galibiyetin mimarlarından biri oldu. Başarılı oyuncu, son dönemdeki performansıyla yeniden Milli Takım'ın kapısını zorlamaya da başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yakından takip ettiği Dorukhan'ı Portekiz maçının kadrosuna almasına kesin gözüyle bakılıyor.



Avrupa'dan ilgi var



Dorukhan Toköz'ün hayali futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek. Başarılı oyuncu, birçok kulübün radarına girse de yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bu hayalini gerçekleştiremedi. Ancak Dorukhan, adeta yeniden doğduğu Trabzonspor'da bir kez daha parladı, Avrupa'dan takımların dikkatini yine çekmeyi başardı. Sezon sonunda 25 yaşındaki orta saha için Bordo-Mavililer'in kapısı çalınabilir.





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