Dorukhan Toköz aradığını bulamadı!

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Avrupa'da bir takıma imza atmak isteyen Dorukhan Toköz istediği teklifi bulamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Dorukhan Toköz aradığını bulamadı!
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10 Temmuz 2021 12:04
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve futbola Avrupa'da devam etmeyi planlayan Dorukhan Toköz, istediği seviyede teklif alamadı.

Dorukhan Toköz'e açık kapı bırakan yönetim, oyuncunun durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki orta sahaya 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti.


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