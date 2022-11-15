Dorukhan Toköz, A Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti

Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz, İskoçya ve Çekya ile yapılacak hazırlık maçları için kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nı Riva'da ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi devam eden Dorukhan'ın, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ay-yıldızlı takım arkadaşlarıyla iki gece birlikte kalarak hasret giderdiği ve milli kafilenin Diyarbakır yolculuğu öncesinde kamptan ayrıldığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi devam eden Dorukhan'ın, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ay-yıldızlı takım arkadaşlarıyla iki gece birlikte kalarak hasret giderdiği ve milli kafilenin Diyarbakır yolculuğu öncesinde kamptan ayrıldığı belirtildi.
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