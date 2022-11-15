Dorukhan Toköz, A Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, A Milli Futbol Takımı'nın kampına ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz, A Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti
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15 Kasım 2022 16:54
Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz, İskoçya ve Çekya ile yapılacak hazırlık maçları için kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nı Riva'da ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi devam eden Dorukhan'ın, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ay-yıldızlı takım arkadaşlarıyla iki gece birlikte kalarak hasret giderdiği ve milli kafilenin Diyarbakır yolculuğu öncesinde kamptan ayrıldığı belirtildi.

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